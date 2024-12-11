В Таганроге восстановили работу котельной после ракетного удара

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Таганроге завершили ремонт на котельной, которая была повреждена в результате ракетной атаки, сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

"Сварочные работы на котельной завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах", - написала она в Telegram.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие в Таганроге. На парковке предприятия сгорело 14 автомобилей. Позже Камбулова уточнила, что повреждена котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.