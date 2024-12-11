В МИД РФ заявили, что действия Израиля усугубляют тяжелую ситуацию в Сирии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Сирии не способствуют стабилизации ситуации в САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия вооруженных сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разделении сил от 1974 года", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, "серьезную обеспокоенность международного сообщества вызывают действия ВМС Израиля, которые наносят массированные ракетно-бомбовые удары по военным, гражданским объектам на сирийской территории".

Захарова отметила, что "эти силовые акции, очевидно, не служат задачам стабилизации обстановки в Сирии и, напротив, они еще больше усугубляют и без того крайне тяжелое положение, сложившееся последние дни в этой стране".

"Мы считаем, что в исключительно сложных военно-политических обстоятельствах, в которых оказался дружественный сирийский народ, всем членам международного сообщества, особенно соседним странам, необходимо проявлять сдержанность, высшую степень ответственности. Еще раз подчеркну: не провоцируя своими действиями дальнейшую деградацию обстановки в Сирии", - заявила Захарова.