Курдский телеканал сообщил об ударах Израиля по складам оружия в Латакии и Тартусе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в четверг атаковали несколько оружейных складов, ранее принадлежавших правительственным силам Сирии, в провинциях Латакия и Тартус, сообщает телеканал "Рудау" со ссылкой на источники, близкие к сирийской оппозиции.

Налетам подверглись объекты в порту Латакии, в городе Банияс в провинции Тартус, а также в населенном пункте Дахр Сафра в той же провинции. По информации источников телеканала, из-за ударов начали взрываться и самопроизвольно запускаться складированные в тех местах неуправляемые ракеты.

Всего с 8 декабря, когда президент Сирии Башар Асад покинул свой пост, Израиль нанес 350 авиаударов по сирийской территории.

В минувший вторник в Армии обороны Израиля заявили, что уничтожили "более 70% военного потенциала" армии Сирии. В частности, удары пришлись по сирийским средствам ПВО, ракетным складам, БПЛА, вертолётам, реактивным истребителям, танкам, радиолокаторам и кораблям. Также израильтяне нанесли удары по ряду объектов, на которых, по их мнению, могло находиться химическое оружие.

Целью атак было не допустить попадание средств сирийских ВС к враждебным Израилю силам.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой. Также поступали сообщения об операциях израильской армии в южных районах Сирии.