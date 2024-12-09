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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:49

Израильские войска вторглись на территорию Сирии в районе Голанских высот

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В минувшие выходные израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на израильско-сирийской границе, пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

Источники уточнили, что "израильские войска взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считаются необходимыми для стабилизации контроля над этим районом".

Согласно публикации, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, не вдаваясь в подробности, подтвердил в субботу вечером, что Израиль "ввел войска на сирийскую территорию".

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Собеседники газеты также сообщили, что израильские ВВС в минувшие выходные наносили удары по целям в Сирии.

"Эти сирийские военные объекты ранее представляли опасность для Израиля, она теперь может усугубиться из-за экстремистских элементов среди повстанцев, которые могут захватить контроль и использовать их против Израиля", - уточнили источники.

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Ранее сообщалось, что израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

При этом Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал израильский премьер-министр.

Он заверил, что Израиль будет защищать свои границы от враждебно настроенных группировок.

Как сообщалось, коалиция мятежных сирийских группировок захватила Дамаск и начала формировать переходные органы власти.

Израиль Сирия Голанские высоты
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