Суд подтвердил обоснованность требований Дмитрия Ананьева к жене Людмиле на 8,6 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определения Арбитражного суда Москвы, который в начале октября признал обоснованными два требования бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего Евгения Веснина к жене Людмиле Ананьевой на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы Людмилы Ананьевой.

Суд 3 октября без проведения заседаний включил в реестр кредиторов Ананьевой поданные в конце августа требования в размере 7,8 млрд рублей и 811,5 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 1 июля признал обоснованным заявление Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего о банкротстве Людмилы Ананьевой. Суд тогда ввел в отношении Ананьевой процедуру реструктуризации долгов и включил в ее реестр кредиторов требование заявителя в размере 914,2 млн рублей, но отказал во взыскании с нее 6 тысяч рублей госпошлины.

Финансовым управляющим Людмилы Ананьевой была утверждена Мария Шабалина.

Девятый арбитражный апелляционный суд 5 сентября оставил это решение в силе.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд первой инстанции назначил на 13 января 2025 года.

Ранее Ананьева просила прекратить производство по делу о банкротстве в связи с тем, что она является гражданкой республики Кипр, где проживает более 5 лет, и поскольку должник не является гражданином России, дело о его банкротстве не может быть рассмотрено Арбитражным судом Москвы.

Однако российский суд пришел к выводу, что "факт наличия центра жизненных интересов должника в Российской Федерации подтверждается" наличием жилплощади в Москве, регистрацией в качестве налогоплательщика, а также наличием ИНН.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Дмитрия Ананьева в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также с ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября и кассация 21 апреля 2023 года оставили решение в силе. Верховный суд России 19 марта 2024 года повторно отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров ПСБ 91,2 млрд рублей убытков.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина.

28 мая 2024 года суд по заявлению ПСБ признал Алексея Ананьева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении должника процедуру реализации имущества. Тогда на заседании финансовый управляющий сообщил, что в реестр кредиторов должника на тот момент включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст", ВТБ и налоговый орган.

По его словам, размер активов Алексея Ананьева намного меньше задолженности.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

ПСБ ранее контролировался братьями Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.