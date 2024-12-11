Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами по военному аэродрому в Таганроге

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Украина утром в среду нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", - заявили в Минобороны РФ.

"Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.

"В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что ответят на атаку Украины ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области.

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны РФ.