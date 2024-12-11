Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами по военному аэродрому в Таганроге

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Украина утром в среду нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", - заявили в Минобороны РФ.

"Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.

"В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что ответят на атаку Украины ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области.

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - заверили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Таганрог ВСУ Ростовская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

В 2025 году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня

Суд прекратил уголовное дело против топ-менеджера "Балтики" Рогачевского

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об освобождении пунктов Дарьино и Плёхово в Курской области

Принят закон об отчислениях в бюджет 3% от квартального дохода за рекламу в интернете

Принят закон об отчислениях в бюджет 3% от квартального дохода за рекламу в интернете

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

Принят закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет

Бизнес пообещал, что красная икра в 2025 году резко дорожать не будет
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });