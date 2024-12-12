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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Число турпоездок по России выросло на 11% в январе-октябре

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Внутренний турпоток по России за десять месяцев составил почти 73 млн, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в четверг.

"Рост внутреннего туризма - важный показатель развития нашей экономики и повышения качества жизни граждан. За январь-октябрь текущего года число турпоездок по стране достигло 72,8 млн. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

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Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на данные Росстата, в число регионов с самым большим ростом количества турпоездок вошли Республика Тыва (74,8%), Чеченская Республика (57,2%), Рязанская область (42,3%), Смоленская область (33%), Чувашия (34,1%), а также Ульяновская область (30,3%).

Среди федеральных округов лидером по приросту стал Сибирский федеральный округ, интерес к которому у путешественников вырос на 15,8%. Самым быстрорастущим регионом округа оказалась Республика Тыва, следом расположились Омская и Томская области с результатом 27,6% и 26,3% соответственно.

К Южному федеральному округу интерес у путешественников вырос на 14,6%. В нем хорошую динамику прироста показали Краснодарский край (14,9%) и Волгоградская область (11,4%). В Северо-Западном федеральном округе прирост турпоездок составил 12,1%, а самыми быстрорастущими по приросту субъектами стали Санкт-Петербург (21,9%), Мурманская область (18%) и Республика Коми (7,9%).

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников добавил, что интерес к путешествиям по России растет и у иностранных туристов.

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