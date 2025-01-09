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В новогодние праздники число турпоездок по России выросло на 10%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Количество турпоездок по России на новогодние праздники выросло примерно на 10% в годовом измерении, в топе спроса - Москва, Петербург, Сочи, Казань, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Ожидаемый рост числа туристических поездок в начале 2025 года - около 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это соответствует общегодовой динамике", - сказано в сообщении.

Рост внутреннего туризма стимулирует развитие горнолыжных курортов. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской и Тверской областях и Хабаровском крае. Кроме того, происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Также набирает популярность зимний отдых у моря.

По данным исследования Минэкономразвития и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", проведенного в конце 2024 года, на новогодних каникулах россияне отдали предпочтение внутреннему туризму.

Самыми популярными направлениями по числу бронирований объектов размещения у российских путешественников стали Москва, Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар, Красная Поляна.

Ранее Чернышенко сообщил, что с января по ноябрь 2024 года число турпоездок по России выросло до почти 80 млн, а по итогам года ожидается около 92 млн поездок по стране.

Минэкономразвития Дмитрий Чернышенко
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