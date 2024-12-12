Апелляционный суд подтвердил взыскание с рыбопромышленников ДФО 17,4 млрд рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на 17,4 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение по делу оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказала судья.

Рассмотрение жалоб неоднократно переносилось, теперь же они были рассмотрены за один день. В ходе судебного заседания суд заслушал участников сторон, исследовал доказательства. Представители ответчиков настаивали на том, что истец не доказал их вину. Однако суд решил поддержать Генпрокуратуру.

Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Первый из них - на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу государства с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции 21 июня. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и связанным с ним компаниям и физлицам. Этот иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали крабов и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность государства.