Поиск

Суд вновь перенес апелляцию на взыскание с рыбопромышленников ДФО 17,4 млрд руб.

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 20 ноября в рассмотрении жалобы на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры РФ к дальневосточным рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 17,4 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Перенос связан с подачей новых жалоб от лиц, не участвующих в деле. Документы пока не поступили в суд – сначала они подаются в суд первой инстанции, затем передаются в апелляционный.

"Суд с целью ознакомления с жалобами этих лиц решил объявить перерыв в судебном заседании до 20 ноября", - сказала судья.

Ранее суд уже несколько раз откладывал рассмотрение жалоб на решение первой инстанции.

Как сообщалось, Генпрокуратура подавала два иска к дальневосточным рыбопромышленникам на общую сумму 376 млрд рублей. Первый из них – на 358,7 млрд рублей - был удовлетворен 21 марта в полном объеме, Генпрокуратура просила взыскать эти средства и ряд компаний в пользу РФ с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции 21 июня. Второй иск – на 17,4 млрд рублей – был подан к Дмитрию Дремлюге и компаниям, а также связанным с ним физлицам. Второй иск был удовлетворен 2 мая.

Генпрокуратура настаивала на том, что рыбопромышленники вылавливали крабов и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга – гражданин Украины. Кроме того, ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность РФ.

Генпрокуратура Олег Кан Дмитрий Дремлюга ДФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагенты смогут пользоваться авторскими гонорарами лишь после отмены этого статуса

В Джанкойском районе Крыма обрушился мост, есть пострадавшие

Что произошло за день: среда, 13 ноября

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу

"Рособоронэкспорт" сообщил о первых контрактах на экспорт истребителей Су-57

"Рособоронэкспорт" сообщил о первых контрактах на экспорт истребителей Су-57

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });