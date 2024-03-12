Рассмотрение иска к рыбопромышленникам ДФО на 17,4 млрд рублей продолжится 19 марта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края объявил перерыв до 19 марта в рассмотрении первого из двух крупных исков Генпрокуратуры к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Речь идет об иске на 17,4 млрд рублей. Общие претензии составляют 376 млрд рублей.

В суде ответчики заявили ряд ходатайств процессуального характера. В частности, они просили привлечь к рассмотрению третье лицо - Росимущество. А также настаивали на необходимости уведомить одного из основных ответчиков - Дмитрия Дремлюгу, с 2012 года проживающего за рубежом. Представитель дочери бизнесмена - Алены Дремлюги - настаивал на том, что суду известен адрес проживания Дмитрия Дремлюги.

"Насколько достоверна эта информация? Его извещать по всему миру? Сегодня один достоверный адрес, завтра другой...", - парировал суд.

На заседании отмечалось, что на момент подачи иска суду и истцу был известен достоверный адрес проживания Дремлюги, уведомление было направлено на этот адрес, но место проживания ответчика к настоящему моменту изменилось. "Все действия предприняты истцом и судом, дело в нежелании ответчика принять участие в процессе", - сказал представитель истца.

Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

Среди ответчиков - региональный фонд "Родные острова" (Сахалин) и часть его учредителей - сахалинские ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Монерон", ООО "Севрыбфлот", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Аквамарин". Среди ответчиков - владельцы и руководители этих компаний. Иск также подан к сахалинскому промышленнику, "крабовому королю" (так его называют в СМИ) Олегу Кану и членам его семьи, а также крупному рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и его семье. В числе ответчиков также приморские компании, занимающиеся морским рыболовством: "Реал девелопмент", "Мерлион", "Рыбный остров", "Краб марин", их бывшие и нынешние совладельцы.

Речь идет о признании сделок и договоров недействительными. Так, Генпрокуратура просит признать недействительными договоры о предоставлении квот на вылов водных биоресурсов (крабов), заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Истец также просит взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда "Родные острова" - земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области.

Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - будет рассмотрен 14 марта.