Минкульту могут разрешить расследовать случаи показа фильмов без прокатного удостоверения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры предлагает наделить сотрудников ведомства полномочиями проводить административное расследование в отношении лиц, осуществляющих показ или прокат фильмов без прокатных удостоверений, а также увеличить до одного года срок давности для привлечения к административной ответственности за такие действия.

Соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в статьи 4.5 и 28.7 КоАП в части совершенствования административного производства по делам об административных правонарушениях в сфере осуществления проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект направлен на создание условий реализации для статьи КоАП, устанавливающей ответственность за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма. Сейчас должностные лица Минкультуры уполномочены составлять протоколы об административном правонарушении, "однако по данной статье у Минкультуры России отсутствует возможность проведения административного расследования", пишут авторы проекта.

По их словам, сейчас в случае поступления в Минкультуры обращений о показе фильмов без прокатного удостоверения оно направляются в территориальные органы ведомства, которые на основании полученных сведений проводят работу по составлению протоколов об административном правонарушении и направляют материалы в суд. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении составляется по окончании расследования.

"Как показывает практика (...), сотрудникам Минкультуры России зачастую недостаточно поступивших сведений и времени (двое суток с момента выявления правонарушения) для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу", - отмечается записке.

Кроме того, "в настоящее время существует проблема, связанная с тем, что различные юридические лица арендуют у кинотеатров кинозалы и осуществляют показы с нарушением требований законодательства".

"Зачастую неясно, какое именно лицо фактически является демонстратором и осуществляет показ, что не позволяет подготовить достаточную доказательную базу. Появление у должностных лиц Минкультуры России возможности проведения административного расследования позволит решить данную проблему", - объясняют авторы инициативы.

Дела об административном правонарушении рассматриваются судьями, "которые из-за некачественной доказательной базы возвращают материалы Минкультуры на доработку, принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности". Таким образом, как поясняется в документе, "порой недостаточно действующих на данный момент сроков, в течение которых необходимо рассмотреть дело об административном правонарушении и привлечь правонарушителей к административной ответственности, что негативно сказывается на собираемости штрафов".

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры, среди нововведений, которые предлагаются законопроектом, увеличение до одного года срока давности для привлечения к административной ответственности за такие действия.