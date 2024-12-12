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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Глава РСПП ожидает, что встреча крупного бизнеса с Путиным состоится 16 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Традиционная предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, как ожидается, состоится 16 декабря, сообщил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы ждем, что, действительно, в понедельник эта встреча будет", - сказал он, добавив, что согласование этого мероприятия началось еще в конце октября - начале ноября.

По словам Шохина, бизнес рассчитывает, что встреча с главой государства будет носить не только формальный "предновогодний" характер, но и станет площадкой для обсуждения проблемных вопросов.

"Надеемся, что в рамках этой встречи у нас будет такой серьезный диалог", - отметил глава РСПП.

Ранее Шохин говорил, что на встрече с президентом бизнес планирует поднять вопросы, связанные с порядком пересмотра итогов приватизации 90-х годов, восполнением трудовых ресурсов за счет снятия ограничений на сверхурочную работу, а также фиксацией условий финансирования инвестпроектов, связанных с реализацией нацпроектов, на фоне высокой ключевой ставки.

Александр Шохин РСПП Владимир Путин
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