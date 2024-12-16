Путин в понедельник встретится с представителями крупного бизнеса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с представителями крупного бизнеса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вечером в Кремле Путин проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений", - сказал Песков журналистам.

"Будут вступительные слова президента, а сама встреча пройдет в закрытом режиме", - отметил он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что встреча станет площадкой для обсуждения проблемных вопросов.

"Надеемся, что в рамках этой встречи у нас будет такой серьезный диалог", - отметил глава РСПП.

Шохин также говорил, что на встрече с президентом бизнес планирует поднять вопросы, связанные с порядком пересмотра итогов приватизации 90-х годов, восполнением трудовых ресурсов за счет снятия ограничений на сверхурочную работу, а также с фиксацией условий финансирования инвестпроектов, связанных с реализацией нацпроектов, на фоне высокой ключевой ставки.