Москва желает не перемирия на Украине, а мира после выполнения всех условий

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия добивается не просто перемирия на Украине, а мира, который наступит после выполнения всех условий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его о позиции Кремля относительно идеи отправки на Украину европейского контингента после заключения перемирия для его соблюдения.

"Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться", - сказал Песков и добавил, что не стоит забегать вперед.

"Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим, мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал он.

Россия, подчеркнул Песков, сохраняет свою открытость к переговорам, о чем неоднократно говорил и президент России.

"Мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей. Но, вместе с тем, сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется и их исключает украинская сторона. И мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков.