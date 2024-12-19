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Президент РФ считает возможным рождественское перемирие с Украиной

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - России необходимо не перемирие с Украиной, а прочный мир с гарантиями безопасности, но перемирие на рождественские праздники возможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно не перемирие, нам нужен мир - долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан", - заявил Путин в четверг в ходе итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что обеспечение гарантий является сложным вопросом, но "в целом (гарантии - ИФ) можно поискать".

Касаясь возможности краткосрочного перемирия, Путин сказал, что с этим предложением к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Он мне так и сказал (...). Ну, что вам стоит на день-два объявить рождественское перемирие. Ничего противник за эти два-три дня сделать не сможет. Я сказал: ну, да, наверное, это так, но вы сначала поговорите с украинской стороной", - заявил Путин.

Президент напомнил, что Орбан предложил как рождественское перемирие, так и обмен пленными. "Я не отказался. Я сказал, в принципе, надо подумать, но вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава режима (Зеленский - ИФ) заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет", - сообщил Путин.

Касаясь возможности в общем краткосрочного перемирия с Украиной, Путин сказал: "Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов, и самое главное - личного состава со стороны украинских вооруженных сил. Что мы видим сегодня? Наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел в данный день, в данную минуту. Наши ребята завтра опять идут и так дальше и дальше. Стоит остановиться на неделю, это значит дать противнику возможность закрепиться на этих позициях, дать возможность передохнуть, получить необходимое оборудование, боеприпасы".

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Виктор Орбан Владимир Путин Украина Венгрия
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