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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Полномочия "Росинфокоминвеста" по поддержке IT-экспорта переданы РФРИТ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полномочия АО "Росинфокоминвест" по поддержке IT-экспорта российских компаний уже переданы Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ), заявил "Интерфаксу" гендиректор РФРИТ Александр Павлов.

Правительство в декабре 2020 года утвердило распоряжение, по которому "Росинфокоминвест" подлежит ликвидации с передачей функций развития экспорта информационно-коммуникационных технологий РФРИТ. В соответствии с "дорожной картой", утвержденной этим распоряжением, ликвидация "Росинфокоминвеста" должна быть завершена в апреле 2025 года.

В конце ноября 2024 года Минэкономразвития приняло решение о ликвидации "Росинфокоминвеста". Сообщение об этом решении было размещено на Федресурсе. При этом отмечалось, что министерством утверждены сроки и процедура ликвидации, а также состав ликвидационной комиссии. Однако все эти детали не раскрывались, а Минэкономразвития от комментария воздержалось.

"Росинфокоминвест - отраслевой инвестиционный фонд в сфере информационных технологий, создан в 2007 году, 100% его акций находится в федеральной собственности. Уставный капитал фонда составляет 1,45 млрд рублей, состоит из 1,45 млн акций номиналом 1 000 рублей. Права акционера осуществляет Минэкономразвития.

Стратегия фонда предусматривала, что он инвестирует в IT-проекты на стадии "А" и "В", суммы вложений - 50-150 млн рублей при условии, что столько же предоставляет соинвестор. Фокус фонда - проекты для решения государственных задач импортозамещения, а также b2b-проекты.

РФРИТ (входит в группу ВЭБ), в свою очередь, к настоящему времени поддержал грантами более 180 проектов по разработке, доработке и внедрению российских технологий на общую сумму более 28,8 млрд рублей, среди которых 22 особо значимых проекта на сумму более 17 млрд рублей.

ма саи

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Александр Павлов Минэкономразвития Правительство РФРИТ Федресурс Росинфокоминвест
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