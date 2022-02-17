Минцифры предложило передать 100% "Росинфокоминвеста" в РФРИТ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект указа президента РФ о передаче 100% акций АО "Росинфокоминвест" в качестве имущественного взноса в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В декабре 2020 года правительство утвердило "дорожные карты" по оптимизации институтов развития. Согласно одной из них, "Росинфокоминвест" подлежит ликвидации с перераспределением его функций. В частности, согласно "дорожной карте", в РФРИТ будут переданы функции развития экспорта информационно-телекоммуникационных технологий.

Как говорится в пояснительной записке к проекту указа, для осуществления передаваемых от "Росинфокоминвеста" функций РФРИТ требуется соответствующее финансирование, которое на текущее время до него не доведено, поскольку "дорожной картой" не определены его источники, а также механизм, порядок и сроки передачи активов.

В рамках исполнения "дорожной карты" Минцифры внесло изменения в паспорт федерального проекта "Цифровые технологии", в соответствии с которыми РФРИТ будет осуществлять поддержку проектов по внедрению российских ИКТ-решений на зарубежных предприятиях.

"Осуществление указанного результата предполагается в рамках внебюджетных средств, передаваемых из АО "Росинфокоминвест", без выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета", - отмечается в пояснительной записке.

Предполагается, что РФРИТ осуществит ликвидационные мероприятия в отношении АО "Росинфокоминвест" в течение 3 месяцев после передачи его акций. "Реализация данных мероприятий позволит РФРИТ, используя полученные после ликвидации АО "Росинфокоминвест" активы (около 1,3 млрд. рублей), осуществлять функции развития экспорта информационно-телекоммуникационных технологий", - говорится в пояснительной записке.

АО "Росинфокоминвест" создано в 2007 году, 100% его акций принадлежит Росимуществу, уставный капитал фонда составляет 1,45 млрд рублей. Права акционера осуществляет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

С момента своего создания "Росинфокоминвест" несколько раз менял стратегию, последняя реформа была проведена в 2014-2015 гг. Согласно последней стратегии, фонд инвестирует в IT-проекты на стадии "А" и "В", суммы вложений составляют 50-150 млн рублей при условии, что столько же предоставляет соинвестор. Фокус фонда - проекты для решения государственных задач импортозамещения, а также b2b-проекты. В январе 2019 года Счетная палата раскритиковала работу венчурного фонда.