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В России ликвидируют госинвестфонд "Росинфокоминвест"

Фонд был создан в 2007 году для инвестиций в IT-проекты

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Единственный акционер АО "Росинфокоминвест" (инвестфонд, принадлежит государству, права акционера осуществляет Минэкономразвития) принял решение о ликвидации фонда, говорится в сообщении на Федресурсе.

Утверждены сроки и процедура ликвидации, а также состав ликвидационной комиссии, говорится в сообщении. Детали не приводятся.

В Минэкономразвития воздержались от комментариев.

Правительство в декабре 2020 года утвердило распоряжение, согласно которому "Росинфокоминвест" подлежит ликвидации с передачей функций развития экспорта информационно-коммуникационных технологий Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Согласно "дорожной карте", утвержденной этим распоряжением, ликвидация "Росинфокоминвеста" должна быть завершена до 28 марта 2025 года.

"Росинфокоминвест" - отраслевой инвестиционный фонд в сфере информационных технологий, создан в 2007 году, 100% его акций находится в федеральной собственности. Уставный капитал фонда составляет 1,45 млрд рублей, состоит из 1,45 млн акций номиналом 1 тысяча рублей. Права акционера осуществляет Минэкономразвития.

Стратегия фонда предусматривала, что он инвестирует в IT-проекты на стадии "А" и "В", суммы вложений - 50-150 млн рублей при условии, что столько же предоставляет соинвестор. Фокус фонда - проекты для решения государственных задач импортозамещения, а также b2b-проекты.

Минэкономразвития Правительство РФРИТ Федресурс Росинфокоминвест
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