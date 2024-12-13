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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Туроператоры ждут упрощения визового режима с КНР для россиян в 2025 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Китай и Россия прорабатывают возможность упрощения визового режима для российских туристов, в туркомпаниях надеются, что нововведение запустят в 2025 году, сообщает Российский союз туриндустрии.

Речь идет о сокращении количества участников группы для въезда по групповой визе с 5 до 3, безвизовых поездках для групп в 10 городов провинции Гуандун из Макао и Гонконга, расширении с 23 до 30 списка городов с 144-часовым безвизовым транзитом при перелетах через Китай в третьи страны.

В компании ITM group рассказали РСТ, что проект документа о безвизовых групповых поездках для групп от трех человек пока находится на подписании у китайской стороны.

"Мы ориентируемся на информацию от Минэкономразвития, которое участвует в работе по упрощению безвизового въезда в Китай. По нашим данным, после подписания потребуется еще несколько стадий согласований, так что упрощения не стоит ожидать в ближайшие несколько месяцев. Пока оформляем безвизовые списки от пяти человек. Въезд по такому списку удобнее и дешевле, чем оформление визы в паспорт, но на подготовку уходит не менее 10 рабочих дней, а сервисный сбор составляет $35 с человека", - пояснила руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина.

Как отметил владелец компании Go China Сергей Седов, нововведение обсуждается давно, и, в первую очередь, такие визовые изменения будут способствовать росту семейных турпоездок в Китай.

"Удобно будет и для небольших компаний друзей. Но набирать трех незнакомых людей в группу не имеет смысла, так как здесь вступают в силу те же ограничения, что и при организации безвизовых поездок для группы от пяти человек: кто-то заболеет, отстанет или попадет в пробку по дороге в аэропорт - и все остальные вынуждены будут ждать или опоздают на самолет", - пояснил он.

Эксперт добавил, что из-за ограничений, действующих для безвизовых групповых поездок, в Go China предпочитают отправлять туристов в Китай с индивидуальными визами, которые проставляются в паспорта каждого туриста.

Действие соглашения о безвизовых групповых поездках было перезапущено после пандемии коронавируса 1 августа 2023 года. В его рамках по групповым спискам между двумя странами могут путешествовать группы от 5 до 50 человек на срок до двух недель. Поездки должны быть организованы уполномоченными туроператорами.

По данным Погранслужбы ФСБ, за первые девять месяцев 2024 года в Китай выехали с целью туризма 715 тысяч граждан России - в пять раз больше, чем за тот же период 2023 года.

Гонконг Гуандун Китай Макао Минэкономразвития РСТ ФСБ
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