Транзитным туристам разрешат находиться в Китае без визы до 10 дней

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая увеличили срок безвизового транзита и количество пунктов, через которые возможен такой транзит, для граждан 54 стран, в том числе России, сообщают местные СМИ.

Теперь туристы смогут при пересадке в Китае во время перелетов в третьи страны находиться в стране до 240 часов или до 10 суток. Прежде этот срок составлял семь суток. Количество пунктов безвизового въезда и выезда увеличилось с 39 до 60 в 24 регионах страны. В список провинций, через которые разрешен безвизовый транзит, добавлены Шаньси, Гуйчжоу, Аньхой, Цзянси и Хайнань.

Как объяснили в Российском союзе туриндустрии, безвизовый транзит возможен, только если турист прибывает в Китай и дальше летит оттуда в третью страну, а не возвращается обратно туда, откуда прилетел. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь на руках подтверждение оплаченного отеля и билета до третьей страны и оттуда обратно в Россию, а также гостиницы в Китае на все время транзита.

"При этом еще придется на хорошем английском языке доказать китайскому пограничнику, что у вас именно транзит, и предъявить все документы. И раньше бывало, что транзитного туриста не пропускают через границу, потому что он не может внятно объяснить, зачем прилетел и куда направляется. И сейчас решение о том, разрешить ли безвизовый транзит, остается на усмотрении пограничной службы даже при наличии всех документов", - прокомментировал начальник отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов.

По его мнению, для клиентов туроператоров нововведения ничего не меняют, так как транзит - это не полноценное путешествие в страну.

"Дополнительным плюсом можно назвать добавление к списку транзитных пунктов нескольких интересных городов для посещения, это может привлечь туристов. Билеты не обязательно должны быть едиными, просто надо иметь их все на руках", - добавила руководитель отдела по разработке продукта ITM group Ирина Юрина.

Владелец компании Go China Сергей Седов заметил, что обычно билеты через Китай с двумя-тремя пересадками туристы покупают с целью экономии.

"Сомневаюсь, что значительное число транзитных туристов готовы потратить деньги на экскурсионную программу в китайских городах, тем более, в условно нетуристических провинциях. Конечно, хорошо, что можно не сидеть в одном городе, а путешествовать по провинции, но в целом на турпотоке это не скажется", - заметил эксперт.

Седов добавил, что организованные туристы летят в Китай, смотрят страну и возвращаются обратно, и это не транзит, так что им необходимо оформление визы.

С января по сентябрь 2024 года Китай посетило с целью туризма 715 тысяч россиян, это в четыре раза больше, чем за тот же период годом ранее.