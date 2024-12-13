Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Право компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников предлагается продлить только на два месяца - до 28 февраля 2025 года, устанавливает подготовленный комитетом Госдумы по вопросам собственности ко второму чтению законопроект.

Правительство до конца 2025 года сможет устанавливать исключения для акционерных обществ.

Изменения предлагается внести в закон № 25-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Правительство предлагало продлить эту меру до конца 2025 года, сообщал в ноябре источник "Интерфакса".

Вероятно, такое решение связано со вступлением с 1 марта 2025 года в силу изменений в законы об АО и ООО, которые позволят компаниям проводить дистанционные собрания. Такая форма должна стать альтернативой заочным собраниям, которые были легализованы в 2020 году во время пандемии коронавирусной инфекции.

Весной 2020 года было временно приостановлено действие нормы, которая запрещала проводить в заочном формате общие собрания акционеров, повестка которых включает вопросы об избрании совета директоров или наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового отчета, годовой финансовой отчетности общества. Также было заморожено требование о проведении исключительно в очной форме общих собраний участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Позднее эти послабления неоднократно пролонгировались.

Кроме того, подготовленный ко второму чтению законопроект продлевает еще на 12 месяцев - до конца 2025 года - право компаний избирать советы директоров на три года.

Год назад против этой нормы выступал Банк России, подчеркивая, что право избирать совет директоров на три года "критически ограничивает возможности акционеров участвовать в управлении обществом".