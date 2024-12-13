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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Северной Осетии введен режим ЧС из-за снегопада

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Северной Осетии введен режим ЧС из-за снегопада и закрытия Военно-Грузинской дороги, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Меняйло.

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"Проезд транзитного большегрузного транспорта в направлении МАПП "Верхний Ларс" временно ограничен до улучшения погодных условий и открытия пункта пропуска", - добавил он.

В случае заполнения стоянок для большегрузов им ограничат въезд на территорию республики. В местах скопления транспорта организуют пункты обогрева, подвоз воды и продуктов питания. Также будут дежурить бригады скорой помощи.

Меняйло подчеркнул, что снегопад затрудняет движение по всей республике, экстренные и коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.

Ранее в этот день управление МЧС по Северной Осетии сообщило, что участок Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса полностью закрыт на выезд из России с 16:20 по Москве из-за непогоды на территории Грузии. Ограничения введены до особого распоряжения.

Верхний Ларс Владикавказ МЧС Сергей Меняйло Северная Осетия Военно-Грузинская дорога
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