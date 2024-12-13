Аэропорт Владикавказа закрыт из-за плохой погоды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Владикавказ" закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба предприятия.

Судя по онлайн-табло аэропорта, пока задержек рейсов нет.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении режима ЧС в республике из-за снегопада и закрытия Военно-Грузинской дороги.

Международный аэропорт "Владикавказ" (входит в холдинг "Новапорт") - единственный аэропорт республики Северная Осетия. В 2023 году аэропорт обслужил 916 552 человека, что на 15% больше, чем годом ранее.