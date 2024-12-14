Власти Херсонской области заявили об уничтожении самолета ВСУ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Самолет ВСУ уничтожен российскими силами ПВО севернее Херсона (подконтрольная Украине часть Херсонской области), сообщил в субботу пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"Севернее Херсона наши ПВО отработали по вражескому самолету семейства "Су". Цель уничтожена вместе с пилотами", - сообщил он журналистам.

Василенко уточнил, что в регионе в это время действовал сигнал авиационной опасности.