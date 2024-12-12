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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Житель Херсонской области приговорен к 14 годам колонии по делу о госизмене

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Житель Новой Каховки (Херсонская область) приговорен к 14 годам колонии по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений о российских подразделениях для нанесения по ним ударов, сообщила пресс-служба Херсонского областного суда.

Суд и следствие также установили, что подсудимый в интернете публиковал комментарии с призывами к уничтожению граждан России и российских военных.

Подсудимому вменили статьи о публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК) и о госизмене (ст. 275 УК).

В суде он признал вину.

"Приговором суда, по совокупности совершенных преступлений, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Местом отбывания наказания назначена исправительная колония строгого режима", - сказано в сообщении.

Херсонская область Украина Новая Каховка Херсонский областной суд
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