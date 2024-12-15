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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

На науку не меньше двух процентов ВВП!

На науку не меньше двух процентов ВВП!
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве состоялось очередное Общее собрание Российской академии наук.

Оно была посвящено участию академии в решении проблем научного и технологического развития России. Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов

Два процента от ВВП будут направляться на науку!

Корр.: Фактически эта тема обсуждалась в декабре прошлого года тоже на Общем собрании, но в президиуме РАН посчитали ее в высшей степени актуальной и потому вынесли и на нынешнее заседание.

Кроме того, членам академии предстояло заслушать отчет президента РАН Геннадия Красникова о выполнении решений, (всего их было 12) предыдущего собрания..

Но перед тем, как перейти к докладу президента РАН, нельзя не процитировать некоторые положения из приветственного выступления вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко: В бюджете на 2025 год в рамках Государственной программы научно-технологического развития страны денег на науку заложено на 14% больше, чем в уходящем году. И если быть точным, на 83,3 млрд рублей. Основное увеличение идет по разделу "Фундаментальные научные исследования" - на 50,1 млрд рублей. В целом бюджет на научные исследования и разработки составит 665 млрд рублей. На десять процентов увеличится и финансирование на прикладные и научные исследования.

Корр.: Геннадий Красников в своем выступлении доложил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Академии об обеспечении финансирования науки в размере не менее двух процентов от ВВП. Такой объем финансирования, сказал он, уже зафиксирован президентом России в поручениях правительству.

Президент РАН сообщил далее о важных изменениях в вопросах кадровых назначений. В частности, если раньше все решения кадровой комиссии РАН поступали на согласование в Кадровую комиссию Совета при президенте, что значительно усложняло процедуру принятия решений и увеличивало сроки согласования кандидатур на должности руководителей научных учреждений, то теперь, в соответствии с новым законопроектом (законопроект принят на этой неделе в первом чтении Государственной думой – ИФ), эти полномочия переходят в Академию наук.

Президент остановился и на отличии подходов к решению задач импортозамещения от проектов, обеспечивающих технологическое лидерство страны.

Красников: Эти проекты предполагают более долгосрочное планирование с другими временными горизонтами. При этом, безусловно, проектов технологического лидерства не должно быть много. Поэтому видится правильным провести приоритезацию тех направлений, где наша страна претендует на мировое лидерство и сформировать их перечень.

Корр.: Президент РАН остановился далее на важности создания Попечительского совета РАН, который будет возглавлять президент страны, на работе Научно-технического совета при правительственной комиссии по научно-техническому развитию страны. В частности, он сообщил, что этот совет провел экспертизы двадцати региональных программ научно-технологического развития, рассмотрел 16 национальных проектов технологического лидерства и сформулировал к ним свыше 270 замечаний, которые были учтены разработчиками проектов.

В завершение собрания ученые поддержали решение президиума РАН об открытии на территории Донецкой народной республики представительства Российской академии. Руководитель представительства будет назначаться президентом РАН по согласованию с президиумом.

Докладов было более десятка!

Корр.: Общее собрание в отличие от предыдущих работало не два дня, а один. Но и за это время члены Академии заслушали свыше десяти докладов о проблемах развития различных областей науки и о их влиянии на развитие всей страны.

Доклады касались атомной энергетики, роли искусственного интеллекта в медицине, научного обоснования продовольственной безопасности, развития цифровых технологий, Стратегии пространственного развития страны, изменения границ континентального шельфа России и другие.

Естественно, рассказать обо всех этих очень интересных выступлениях в рамках одного отчета невозможно, потому мы остановимся лишь на некоторых, которые затрагивают проблемы, часто бывающие "на слуху".

Ядерная энергетика и ее проблемы

Академик Георгий Рыкованов посвятил свой доклад развитию атомной энергетики в стране. Он сообщил, что из- за нерешенной проблемы "что делать с отработанным ядерным топливом" резко снизилась доля генерации электроэнергии на АЭС в Европе и США. В частности, с 18% в 80-х годах прошлого века до 9% в настоящее время.

И все-таки, несмотря на все сложности атомная энергетика, по его мнению, будет развиваться. Так велит экономика.

Рыкованов: Причина развития атомной энергетики - экономическая. Она связана с наличием зарубежного высокотехнологичного рынка. По прогнозам, до 2050 года в дружественных странах собираются построить от 190 до 320 гигаватт атомных мощностей. При стоимости энергоблока в $5 млрд этот рынок оценивается приблизительно в $1-1,6 трлн.

Корр.: В последние десятилетия все чаще можно слышать заявления в разных странах об отказе от развития ядерной энергетики в пользу ветровой и солнечной. Интересны его сравнения технологических подходов к строительству АЭС и ветросолнечных станций.

Рыкованов: К отрицательным моментам этой технологии (так называемой, "зеленой" - ИФ) следует отнести высокую ресурсную емкость и большую занимаемую площадь. Для примера: если гигаватная АЭС занимает 30 га, то солнечная и ветряная генерация той же мощности будет занимать, соответственно, площадь в 100 и 1000 раз больше!

Корр.: И все таки, когда речь заходит об атомных станциях, то чаще всего высказываются опасения пагубного влияния на здоровье именно ядерных отходов. О значении нерешенности этой проблемы академик говорил в начале своего выступления. Это, собственно, по его же выводу, и привело к снижению потребления электроэнергии от АЭС. Поэтому он значительную часть своего доклада посвятил рассказу об отработанном ядерном топливе, а вернее, о его захоронениях.

Проблема захоронения отработанного ядерного топлива

Рыкованов: Теперь перейдем к захоронению. После того, как топливо переработано, что-то надо делать с высокоактивными отходами. Сейчас по гидротехнологии высокоактивные отходы размещаются в матрице из стекла. С развитием атомной энергетики понятно, что эти стеклянные массивы надо будет где-то хранить и лучше всего, если их удастся захоронить

Решение подсказано природой. На одном из урановых рудников в Канаде есть рудные массивы, которые окружены особой глиной. В результате при наличии потока подземных вод на поверхности в окрестностях этого рудника никаких радиационных проявлений не обнаружено.

Такой подход и предлагается реализовать. Конечно, сначала надо проверить в подземной исследовательской лаборатории. Она уже строится в Канском горном массиве в Красноярском крае, и ввод ее в строй намечен на 2035 год. Стекло будет помещено в контейнер, контейнер будет окружаться бентонитовой глиной.

При необходимости по мере проведения исследований будут предлагаться и другие решения, препятствующие выходу нуклидов на поверхность.

От ядерной безопасности к продовольственной

Корр.: Теперь перейдем от ядерной безопасности к продовольственной. Этой теме посвятил свой доклад академик Виктор Хлыстун. Он начал с констатации, что принятая Доктрина продовольственной безопасности в основном выполняется. Но достигнутые успехи, подчеркнул он, "не дают основания почивать на лаврах". Он объяснил это тем, что стране нужно устойчивое развитие, а для него рисков слишком много. Внешние риски - это глобальные экологические проблемы.

Хлыстун: Почти 27 млн га мы теряем в результате водной и ветровой эрозии. Белгородская область – лучший регион Российской Федерации по развитию сельского хозяйства – более половины земель подвержены водной эрозии. А что это такое? Это овраги и балки, которые глубокими морщинами съедают поверхность земли и вытаскивают из использования огромные площади плодородных земель.

Страшно подумать, но сегодня катастрофически быстро развивается процесс опустынивания на юго-востоке Российской Федерации – Астраханской области, Калмыкии. Только в Калмыкии площадь пустыни приближается к 3 млн га. По оценкам ученых, ежегодно пустыня забирает у нас 55 тыс. га, причем хозяйственных земель.

Теряем земли больше, чем восстанавливаем!

Несколько слов и о динамике сельского расселения. Идут жесткие дискуссии сейчас в связи с рассмотрением Стратегии пространственного развития России. Горожане и селяне спорят, кто важнее, на что в большей степени должна быть обращена эта Стратегия? Я считаю такой спор схоластическим. Совершенно очевидно, что страна без развивающихся сельских территорий нормально функционировать не сможет.

Вы представьте: каждые два дня мы теряем сегодня три населенных пункта, каждые два дня меньше на три населенных пункта! И это же не просто позиция, когда люди уехали и забили свои окна и двери. Это заброшенные приусадебные участки, это заброшенные сельскохозяйственные угодья, на которых выращивали мясо и получали молоко на естественных кормовых угодьях.

Получается так, что мы разработали прекрасную государственную программу освоения неиспользуемых земель на 13 млн га, но из-за того, что не можем остановить процессы эрозии, мы теряем больше, чем восстанавливаем сегодня. Почему? Потому что, вероятно, акценты расставлены не очень верно.

Корр.: Он отметил далее, что ученые аграрники представили в контрольное управление президента информацию о состоянии земель и тенденциях, которые происходят на земле. "Эти оценки сообщил он, были приняты, доведения до сведения президента, и 7 сентября Владимир Владимирович Путин подписал поручение правительству Российской Федерации разработать конкретный план действий по сохранению земельного потенциала страны".

А теперь, о расширении используемой площади, но в Арктике!

Корр.: У нашего государства, как и других, границы которых омывают воды океанов, есть 200-мильная экономическая зона. Внутри нее страна может добывать полезные ископаемые и вести различные необходимые для экономического развития работы. Но если искомое месторождение выходит за пределы этой зоны, тогда надо доказать, что подводные хребты и возвышенности в океане по своей природе являются естественным продолжением подводной окраины континента.

С такой проблемой столкнулась Россия в Арктике. Для включения новых участков дна Северного Ледовитого океана в состав континентального шельфа России необходимо было доказать, что они имеют кору, которая по своему составу и истории происхождения является естественным продолжением подводной Евразийской континентальной коры.

Ученые смогли это доказать. И комиссия ООН по континентальному шельфу приняла обоснование нашей заявки на расширение российского арктического континентального шельфа в искомом районе!

О том, как это стало возможным, подробно рассказал в своем докладе академик Кирилл Дегтярев. Мы не будем приводить все подробности сложной работы под водами Северного Ледовитого океана, остановимся только на одном моменте.

Выручила подводная лодка!

Дегтярев: Для того, чтобы достать образцы грунта, которые являются доказательством, что искомая часть шельфа является продолжением российского континентального шельфа, пришлось использовать подводную лодку, предоставленную министерством обороны РФ. С помощью манипуляторов в строго определенном месте проводился отбор пород и в то же время этот процесс регистрировался на видео. Одновременно многолучевой эхолот изучал рельеф дна. С этой и другой аппаратурой удалось доказать, что все исследуемые участки являются естественным продолжением и компонентами подводной Евразийской континентальной коры российского континентального шельфа.

Теперь мы можем на этой территории продолжать свободное судоходство и проводить какие – то работы, в том числе и по добыче полезных ископаемых.

Корр.: Добавим, что на этом арктические геологи и их коллеги не останавливаются. В настоящее время они работают над доказательством обоснованности новой заявки, согласно которой Россия претендует на некоторую часть хребта Гаккеля (Подводный хребет в Северном Ледовитом океане - ИФ). Если они смогут это доказать, то Россия сможет значительно расширить зону своих интересов и дальше в северном направлении.

РАН
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