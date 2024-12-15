Проекты законов о штрафах за продажу детям вейпов Дума рассмотрит на следующей неделе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты об ответственности за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления.

Так, в несколько раз увеличиваются административные штрафы за эти правонарушения - до 2 миллионов рублей. В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

"Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности за совершенное правонарушение, а также неотвратимость наказания. Важно уберечь детей от потребления опасной продукции, защитить их жизнь и здоровье", - добавил Володин.