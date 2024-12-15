Еще одно судно терпит бедствие в Керченском проливе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Судно "Волга-нефть 239" получило повреждения в Керченском проливе во время сильного шторма, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

На борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212". Оно перевозит около 4,3 тысячи тонн мазута, на его борту находятся 13 членов экипажа. Порт приписки судна - Санкт-Петербург.

В главке МЧС РФ по Крыму сообщили, что в Керченском проливе отмечается сильный ветер и шторм до 7 баллов. На помощь экипажу "Волгонефти 212" направили вертолет Ми-8, а также буксир.