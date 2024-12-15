Один поврежденный в Керченском проливе танкер сел на мель, второй лег в дрейф

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Судно "Волгонефть 212, получившее повреждения в Керченском проливе во время шторма, село на мель, "Волгонефть 239" легло в дрейф, сообщили в МЧС РФ.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что экипаж танкера "Волгонефть 239" не пострадал. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

В воскресенье в Керченском проливе отмечается сильный ветер и шторм до 7 баллов.

Сообщалось, что терпящее бедствие судно "Волгонефть 212" перевозит около 4,3 тысячи тонн мазута, на его борту находятся 13 членов экипажа. Порт приписки судна - Санкт-Петербург. На помощь экипажу "Волгонефти 212" направили вертолет Ми-8, а также буксир. В экстренных службах агентству сообщили, что спасено девять человек, четверо еще остаются в воде.

Позднее сообщалось о повреждении еще одного танкера - "Волгонефть 239", на борту которого находятся 14 членов экипажа.