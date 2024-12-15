Путин на следующей неделе проведет коллегию Минобороны РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет коллегию Минобороны, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1).

"Очевидно, что речь пойдет об острейшей международной обстановке", - говорится в программе.

Кроме того, в президентском плане на следующей неделе - заседание Госсовета по вопросам поддержки семей.

Также, согласно информации программы, глава государства встретится с паралимпийцами.

В четверг, 19 декабря президент проведет "Прямую линию" со страной и Большую пресс-конференцию.