Россиянам придется копить на собственный дом в среднем дольше семи лет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Накопить на собственный дом в России стало проще, чем два года назад, говорится в исследовании "Мира квартир".

"В целом по России при средней цене дома 7 426 675 рублей и зарплате 86 582 рубля в месяц придется копить 7,1 года. По сравнению с 2023 годом, средний срок накопления для россиян снизился почти на год. Это произошло потому, что зарплаты росли быстрее, чем стоимость недвижимости: первые выросли на 37% за два года, а вторая - всего на 23%", - пишут авторы исследования.

Они сопоставили средние цены на дома, взятые из собственной аналитики портала, и зарплаты по регионам, по данным Росстата. Предполагается, что человеку предстоит накопить 100% стоимости частного дома в своем регионе, не прибегая к ипотеке и рассрочкам, при условии, что вся зарплата будет откладываться для этой цели.

С 2023 года в максимальном выигрыше оказались Севастополь (срок накопления сократился на 4,5 года), Калининградская область (на 4 года), Краснодарский край (на 3,3 года) и Крым (на 2,7 года). Больше всего срок накопления вырос на Алтае (на 4 года), в Дагестане и Ингушетии (на 3,5 года дольше).

Москвичам придется копить на 0,6 года дольше, жителям Московской области - на 0,5. Петербуржцам, напротив, понадобится на 1,5 года меньше, а в Ленобласти - на 2,3 года меньше, чем в 2023 году.

При этом быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей - это займет всего 3,4 года. Здесь "московские" зарплаты и низкие цены на дома. Быстро обзавестись своим домом получится также в Архангельской области (3,8 года), Чукотском АО (4 года), Коми (4,1 года).

Дольше всего придется копить в кавказских республиках. В Дагестане на покупку дома нужно будет откладывать больше четверти века - 26,3 года, в Ингушетии - 25,6 года, в Чечне - 23,4 года.

В десятку самых недоступных вошли также столичные и курортные регионы. Это Петербург, где срок составит 17,9 года, Севастополь (17,4 года), Москва (16,7 года), Крым (16,7 года), Московская область (15,6 года).