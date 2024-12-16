Суд запретил бывшему председателю набсовета МФБанка Усольцеву покидать Россию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу Международного фондового банка (МФБанк, Москва) в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) запретил бывшему председателю наблюдательного совета этого кредитного учреждения Евгению Усольцеву покидать Россию.

Как отмечается в постановлении на сайте суда,запрет действует "до завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве)".

Апелляционный суд, таким образом, отменил определение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа отказал АСВ в установлении запрета.

Заявление АСВ поступило в суд 17 мая.

В постановлении со ссылкой на материалы дела, говорится, что Усольцев совместно с другими руководителями банка "совершал неправомерные действия по одобрению и подписанию безнадежных кредитных договоров". В результате его действий банку был нанесен "ущерб в существенном размере", который им возмещен не был.

"Апелляционный суд отмечает, что беспрепятственный выезд должника за пределы Российской Федерации создает предпосылки не только для дальнейшего сокрытия ранее приобретенных активов, но и для их отчуждения, при котором возможность кредиторов получить удовлетворение своих требований будет безвозвратно утрачена", - подчеркивается в документе.

Арбитражный суд Москвы 20 февраля 2024 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Усольцева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Требования банка в размере 2,2 млрд рублей были включены в реестр кредиторов бывшего банкира.

10 октября 2024 года суд признал Усольцева банкротом.

МФБанк лишился лицензии 4 октября 2017 года. 29 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

МФБанк по итогам второго квартала 2017 года занимал 316-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".