Белоусов отметил увеличение поставок армии дронов в 23 раза к 2022 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил о существенном увеличении в 2024 году поставок современной техники и вооружений в войска по сравнению с 2022 годом.

"В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков - в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров - в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов - в двадцать два", - заявил он на расширенном заседании коллегии министерства.

Белоусов отметил, что при таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет.

"Из 260 позиций всего по четырем продукция поставляется с задержками", - отметил он.

Министр заявил, что для устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026 году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12 до 16 месяцев. А по остальной номенклатуре - заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года.

Он также напомнил, что по поручению президента необходимо перейти от лимитных цен к прозрачной формуле цены, обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам.

Кроме этого, необходимо завершить внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники, что позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев.

"Вынужден отметить, что принятие подзаконных актов по данному указу президента - затянулось. Необходимо обеспечить их принятие до конца текущего года", - сказал Белоусов.

Для отражения угроз со стороны НАТО необходимо сформировать новые подходы к формированию государственной программы вооружения, считает глава Минобороны.

"Для отражения этих угроз требуется решить ряд задач. (...) Внедрить новые подходы к формированию государственной программы вооружения. Речь идет о выстраивании программы исходя из целевого облика вооруженных сил с учетом характера будущих военных конфликтов", - заявил он.

Среди угроз НАТО Белоусов привел: объявление США России источником "непосредственной и постоянной угрозы" и модернизация Америкой всех компонентов ядерной триады; наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны, в том числе открытие в ноябре 2024 года в 165 км от России - в польском Редзиково - базы ПРО США; переход странами НАТО на новую систему боевой готовности, которая предусматривается развертывание у западных границ России группировки до 800 тысяч человек в течение 180 суток; заявления Вашингтона и Берлина о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности - до 2,4 тысячи км, а в дальнейшем - о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка 8 минут.