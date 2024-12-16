Белоусов отметил важность перехода от экспорта оружия к созданию лицензионных производств

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил на коллегии министерства о необходимости перехода от экспорта российского оружия к созданию лицензионных производств.

"Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения - что не всегда возможно с учетом СВО. Необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе, в рамках лицензионных производств. С гарантиями закупок выпускаемой военной продукции Вооруженными силами России и ее партнеров", - сказал он.

По его словам, "именно такие отношения складываются в рамках Союзного государства с Республикой Беларусь".

Белоусов сказал также, что необходимо "обеспечить создание эффективных механизмов коллективного реагирования на новые угрозы безопасности". "Для этого нужно использовать потенциал ОДКБ, СНГ и Союзного государства", - добавил он.

По словам министра, надо "перевести на долгосрочную и устойчивую основу двусторонние формы военного сотрудничества".

"Речь идет о долгосрочном планировании и реализации совместных учений и патрулирований. Решении задач противовоздушной обороны, обмене данными разведки и других практических форматах", - указал Белоусов.

Он отметил, что нужно "обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с нашими партнерами".