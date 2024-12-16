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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против 16 физлиц в рамках санкций против России за "дестабилизирующие действия" в отношении Европы и третьих стран, сообщил официальный журнал ЕС.

В частности, ограничения введены против медиаменеджера Тины Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также нескольких бизнесменов и, как утверждают в ЕС, "сотрудников ГРУ".

Также под санкции попали три организации, в частности "Африканская инициатива".

Ограничительные меры введены против "тех, кто вовлечен в действия и политику российского правительства, которые подрывают фундаментальные ценности ЕС и его членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран через гибридную деятельность".

Африка ГРУ Евросоюз Тина Канделаки Тимофей Бордачев Африканская инициатива
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