Постпреды стран Евросоюза обсудят антироссийские санкции 27 ноября

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза проведет 27 ноября обсуждение очередных антироссийских санкций. Об этом сказано в опубликованной повестке заседания. Стороны обсудят индивидуальные санкции и ограничения экономического характера.

Обсуждение проведут для подготовки постановлений и регламентов по ограничительным мерам "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", а также по мерам "в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".

На этом же заседании будут без обсуждения продлены на год ограничительные меры, введенные в связи с "серьезными нарушениями и злоупотреблениями в отношении прав человека". Под этот режим санкций ЕС попадают некоторые российские граждане.