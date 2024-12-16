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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

МИД РФ выразил надежду на развитие отношений дружбы с Сирией

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В МИД России убеждены, что складывавшиеся десятилетиями отношения Москвы и Дамаска продолжат конструктивно развиваться.

"Для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы. Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте министерства.

На Смоленской площади отметили, что внимательно следят за событиями в Сирии.

"Отмечаем заявления представителей новых властей о намерении способствовать налаживанию функционирования госаппарата, поддержанию порядка и безопасности, решительному пресечению действий криминальных элементов, недопущению внесудебных расправ", - говорится в документе.

В ведомстве выразили мнение, что для устойчивой нормализации ситуации в САР необходим "запуск инклюзивного межсирийского диалога, нацеленного на достижение национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию СБ ООН 2254".

"Акцентируем, что на территории САР в течение многих веков живут вместе мусульмане и христиане, а Дамаск является резиденцией православного Патриарха Антиохийского и Всея Востока Иоанна Х - главы Антиохийской церкви, поддерживающей сестринское общение с Русской Православной Церковью. Надеемся, что Сирия и впредь останется родиной для всех своих граждан вне зависимости от их конфессиональной принадлежности", - добавили в российском МИД.

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