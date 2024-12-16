Асад заявил, что покинул Сирию 8 декабря незапланированно

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Сирии Башар Асад в заявлении в телеграм-канале сообщил, что его отъезд из Сирии не готовили заблаговременно и что он оставался в Дамаске до 8 декабря.

"Мой отъезд из Сирии не был запланирован и произошел не в последние часы боев, как утверждали некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности, до раннего утра воскресенья 8 декабря 2024 года", - подчеркнул Асад.

По его словам, на фоне чрезвычайной ситуации в Сирии он "не рассматривал возможность сложить полномочия или начать искать убежище".

"Единственным планом действий было продолжить бороться с натиском террористов", - добавил бывший сирийский лидер.

Асад отметил, что падение его режима "не умаляет глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу". "Это чувство принадлежности полно надежды, что когда-нибудь Сирия вновь будет свободной и независимой", - резюмировал Асад.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

На прошлой неделе сообщалось, что сформировать временное правительство Сирии поручено Мухаммеду Баширу. Он ранее возглавлял так называемое правительство национального спасения Сирии. Он инженер и также имеет богословское образование.