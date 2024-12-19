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Путин: Прямая линия

Путин заявил, что РФ достигла своих целей в Сирии

Президент не считает произошедшее в Сирии поражением России

Путин заявил, что РФ достигла своих целей в Сирии
Фото: Bekir Kasim/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигла поставленных целей в Сирии, не допустив создания там террористического анклава.

"Вы сказали про Сирию. Вам хочется подать все, что происходит в Сирии как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему, мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "в целом, мы (РФ - ИФ) своей цели достигли".

Путин отметил, что в настоящее время даже группировки, которые вели боевые действия против правительственных войск в Сирии, "претерпели внутренние изменения".

"Не даром сегодня многие европейские стран и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились", - сказал президент.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Сирия
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