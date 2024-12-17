СКР квалифицировал как теракт дело об убийстве начальника войск РХБЗ в Москве

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи квалифицировали как террористический акт убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Главным следственным управлением СК России по Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В Следственном комитете также отметили, что глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что при взрыве возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве погибли Кириллов и его помощник.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявляла, что неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.