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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Возбуждено уголовное дело после гибели двух человек из-за взрыва в Москве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР).

"В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ведомства.

В ГСУ СКР добавили, что "проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления".

В ведомстве не уточнили квалификацию преступления и личные данные погибших.

В столичной прокуратуре заявили, что контролируют установление обстоятельств произошедшего.

"На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев", - добавили в надзорном ведомстве.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что "в результате подрыва взрывного устройства погибли военнослужащие".

Рязанский проспект Москва СКР
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