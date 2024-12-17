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Россиян предупредили об интернет-пирамидах, замаскированных под инвестпроекты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В московской полиции предупредили граждан о рисках участия в инвестиционных онлайн-проектах на фоне роста мошеннических схем.

"В условиях стремительного распространения финансовых сделок в сети интернет организаторы преступных схем всё активнее используют онлайн-форматы. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять особую осторожность при принятии решений о вложении денежных средств в онлайн-проекты и внимательно проверять всю сопровождающую документацию", - говорится в сообщении Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

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По данным полицейских, мошенники предлагают своим клиентам инвестиционные проекты с обещанием высокой доходности, "при этом в основу подобных схем якобы заложено привлечение денежных средств физических лиц посредством торговых интернет-площадок". Для усиления доверия к своим проектам преступники представляют "легенды" об обеспечении вложений различными активами.

"Каждому инвестору при регистрации на сайте открывается личный кабинет, в котором отражены внесённые им средства. Дополнительно на ресурсе размещаются копии лицензий на осуществление тех или иных видов деятельности, призванные подкрепить иллюзию легитимности. Однако, как и во всех пирамидальных схемах, в определенный момент расчёты с инвесторами начинают ухудшаться, а затем и вовсе прекращаются", - подчеркнули в ведомстве.

В полиции рекомендовали гражданам внимательно изучать документацию компании и оценивать основные преимущества и возможные риски предлагаемых инвестиции. "Не стоит доверять инвестиционным проектам неясного, в особенности зарубежного происхождения, обещающим чрезмерно высокую доходность", - заключили в ведомстве.

МВД России
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