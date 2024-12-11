В Москве выявили три кол-центра, откуда мошенники обманули граждан 20 государств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД РФ пресекли деятельность трех кол-центров, откуда мошенники, прикрываясь инвестиционной деятельностью, совершили хищения у граждан 20 государств на десятки миллионов долларов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, контролировавшей функционирование на территории Москвы работы трех офисов "кол-центров", структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в среду.

По данным спецслужбы, сотрудники "кол-центров" "посредством телефонных звонков обманным путем осуществляли хищение денежных средств под видом инвестиционной деятельности".

В ФСБ сообщили, что потерпевшими от мошенников стали десятки тысяч граждан более 20 иностранных государств, в том числе Великобритании, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и др.

"Ущерб от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов США", - сообщили в ЦОС.

Следователями ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России, в рамках которого задержаны руководители и ряд сотрудников "кол-центров".

В ходе обысков в местах их проживания и в офисах "изъято значительное количество компьютерной техники и средств коммуникации, имеющих значение для расследования уголовного дела".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в свою очередь сообщила, что в раскрытых "кол-центрах" было порядка 500 рабочих мест. "Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось", - сказала Волк.

По данным представителя МВД, "похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооружённых сил Украины".

"О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала. В структуре также была служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение", - отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что на момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых - граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. "Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан республики Сербия. Потерпевшим был причинён общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск", - сказала Волк.

В понедельник ФСБ России сообщила о задержании руководителей и сотрудников российского "отделения" международной сети кол-центров, которые под видом инвестиционных сделок занимались мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии иЯпонии. "Кол-центры", по данным спецслужбы, "входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении иностранцев

Потерпевшими от деятельности мошенников, по оценке ФСБ, стали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств.