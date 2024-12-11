Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

В Москве выявили три кол-центра, откуда мошенники обманули граждан 20 государств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД РФ пресекли деятельность трех кол-центров, откуда мошенники, прикрываясь инвестиционной деятельностью, совершили хищения у граждан 20 государств на десятки миллионов долларов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, контролировавшей функционирование на территории Москвы работы трех офисов "кол-центров", структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в среду.

По данным спецслужбы, сотрудники "кол-центров" "посредством телефонных звонков обманным путем осуществляли хищение денежных средств под видом инвестиционной деятельности".

В ФСБ сообщили, что потерпевшими от мошенников стали десятки тысяч граждан более 20 иностранных государств, в том числе Великобритании, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии и др.

"Ущерб от противоправной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов США", - сообщили в ЦОС.

Следователями ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России, в рамках которого задержаны руководители и ряд сотрудников "кол-центров".

В ходе обысков в местах их проживания и в офисах "изъято значительное количество компьютерной техники и средств коммуникации, имеющих значение для расследования уголовного дела".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в свою очередь сообщила, что в раскрытых "кол-центрах" было порядка 500 рабочих мест. "Нанятые на работу сотрудники общались с гражданами иностранных государств, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось", - сказала Волк.

По данным представителя МВД, "похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооружённых сил Украины".

"О размахе противоправной деятельности говорит тот факт, что организация имела собственное кадровое агентство для подбора и обучения персонала. В структуре также была служба безопасности, которая обеспечивала физическую охрану помещений и сотрудников, а также вела наружное и внутреннее наблюдение", - отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что на момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, среди которых - граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. "Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан республики Сербия. Потерпевшим был причинён общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск", - сказала Волк.

В понедельник ФСБ России сообщила о задержании руководителей и сотрудников российского "отделения" международной сети кол-центров, которые под видом инвестиционных сделок занимались мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии иЯпонии. "Кол-центры", по данным спецслужбы, "входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении иностранцев

Потерпевшими от деятельности мошенников, по оценке ФСБ, стали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств.

ФСБ МВД РФ Химпром Егор Буркин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Смена власти в Сирии

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Котельная повреждена после ракетной атаки в Таганроге

Промпредприятие повреждено в Таганроге в результате ракетной атаки

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Роспотребнадзор обнаружил в продаже аромаингаляторы с незаконно полученными документами

Роспотребнадзор обнаружил в продаже аромаингаляторы с незаконно полученными документами

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Кабмин утвердил перечень госучреждений, которые могут проводить экзамен для иностранцев

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

Путин заявил, что РФ ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует

В первом чтении принят проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии83 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });