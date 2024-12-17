В РФ начался отбор на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины против рака

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Стартовал отбор кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования вакцины против рака, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

"Начался отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании первой фазы онколитической вакцины "ЭнтероМикс", - написал Каприн в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что к участию в исследовании приглашаются пациенты с "гистологически подтвержденными солидными опухолями", то есть исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.

"Важно, что для участия отбираются только пациенты, которые ранее получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные линии и методы терапии (согласно клиническим рекомендациям Минздрава России)", - отметил Каприн и добавил, что возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет.

Среди критериев отбора отмечается, что пациент должен восстановиться после предыдущих методов терапии.

Ранее Каприн сообщил, что Минздрав РФ и Росздравнадзор разрешили проводить набор группы для проведения клинических исследований вакцины "ЭнтероМикс". По его словам, эта вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований.

Ранее в СМИ со ссылкой на Каприна сообщалось, что в России проводится работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - вакцина на основе непатогенных онколитических вирусов; они подбираются индивидуально. Эту вакцину разрабатывает НМИЦ радиологии совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энегельгардта.