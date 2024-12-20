Набор добровольцев для проверки противораковой вакцины "ЭнтероМикс" остановлен

Медикам поступило слишком много заявок, желающим напомнили, что будут еще две волны отбора

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Набор кандидатов на участие в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины против рака временно приостановлен из-за большого количества запросов, сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

По его словам, отмечается высокий интерес к участию в клиническом исследовании первой фазы онколитической вакцины "ЭнтероМикс". За несколько дней с момента анонса поступило рекордное количество заявок.

"В связи с огромным количеством запросов, мы приняли решение о досрочном приостановлении набора кандидатов на этом этапе. Это необходимо, чтобы наши специалисты успели внимательно изучить каждую заявку и отобрать тех, кто соответствует критериям участия", - пояснил он и добавил, что для всех, кто не успел подать заявку, впереди еще две волны набора.

Минздрав и Росздравнадзор разрешили набор группы для проведения клинических исследований вакцины "ЭнтероМикс". По словам Каприна, эта вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований.

Ранее Каприн рассказывал, что в России идет работа над запуском двух типов вакцин против рака, один из них - вакцина на основе непатогенных онколитических вирусов; они подбираются индивидуально. Эту вакцину разрабатывает НМИЦ радиологии совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта.