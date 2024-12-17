Сервис в формате "жизненной ситуации" для начала бизнеса запущен на "Госуслугах"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сервис "жизненная ситуация" для открытия бизнеса запущен на портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы запустили "жизненную ситуацию" "Начните бизнес онлайн". Смысл жизненной ситуации очень простой: когда ты начинаешь бизнес, ты не только регистрируешь компанию, ты выбираешь режим налогообложения, (получаешь - ИФ) лицензии, разрешения", - сказал Григоренко в рамках открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия".

Также при необходимости можно зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать меру поддержки.

По его словам, сейчас основная задача по развитию портала "Госуслуг" - "не только сделать сервисы удобными, дружелюбными и интуитивно понятными", но и "привести сервисы к жизненной ситуации". "Это означает комплекс сервисов. Одна жизненная ситуация это, в среднем, 17 услуг. То есть комплекс различного рода услуг приводится в одну "жизненную ситуацию". И по "жизненной ситуации" через портал "Госуслуг" оказывается государством услуга", - сказал вице-премьер.

Объединение госуслуг по принципу "жизненных ситуаций" представляет собой модели наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 17 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах "Госуслуг" и "МСП.РФ".