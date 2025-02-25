Сервис для выхода на пенсию запущен на "Госуслугах"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"); планируется, что его текущий функционал в дальнейшем будет расширен, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на "Госуслугах" специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу "жизненной ситуации"", - приводятся слова Григоренко в сообщении.

Сервис объединил следующие услуги: назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставка пенсии и социальных выплат, справка о размере пенсий и иных выплат, получение выписки из трудовой книжки гражданина, запрос в архивы о предоставлении справок, а также отказ от получения назначенной пенсии, уточняется в релизе.

По данным аппарата, благодаря сервису "жизненная ситуация" для выхода на пенсию в среднем в два раза сокращаются сроки получения государственных услуг - с 10 до 5 дней, в шесть раз сокращается количество документов, которые необходимо предоставить гражданам в ведомства - с 19 до трех единиц, и в пять раз сокращается количество визитов, которые нужно совершить гражданам в ведомства - с пяти до одного.

"Планируется, что функционал сервиса будет расширяться. В частности ожидается, что до конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проакивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию", - сказано в сообщении. Также предполагается, что они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете на портале, которое позволит бесплатно посещать учреждения культуры, например, музеи и театры, получать скидки в аптеках и магазинах, а также воспользоваться льготным проездом в транспорте.

Сервисы "жизненные ситуации" объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах, оказываются комплексно и в одном месте. На федеральном уровне сервисы "жизненные ситуации" внедряются с 2023 года, уже запущено 34 таких сервиса. До конца 2025 года планируется запустить еще 36 федеральных сервисов "жизненные ситуации". На сегодняшний день, по данным аппарата Григоренко, федеральными сервисами "жизненные ситуации" воспользовались более 1,8 млн человек.

В субъектах РФ запущено 85 региональных сервисов "жизненные ситуации", в текущем году запланированы к запуску еще 340.