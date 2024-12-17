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Средства ФНБ вновь можно будет размещать на субордах для финансирования инвестпроектов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который возвращает в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства Фонда национального благосостояния на субординированных депозитах в российских кредитных организациях для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.

Этот инструментарий может быть использован, в частности, в проекте строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Такие поправки правительство внесло ко второму чтению законопроекта № 722023-8.

Размещение средств фонда на субордах в банках будет возможно на основании отдельных решений правительства. На эти операции не будут распространяться требования пункта о том, что целями управления средствами фонда являются обеспечение их сохранности и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе, а также, что управление средствами ФНБ для обеспечения стабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе допускает возможность получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном периоде.

В настоящее время возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах для финансирования самоокупаемых инвестпроектов существует только в отношении ВЭБа.

Ранее в Бюджетном кодексе было установлено, что для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов до 10% средств ФНБ может размещаться на основании отдельных решений правительства на субординированных депозитах либо в субординированные облигации российских кредитных организаций. Также до 7% средств фонда могли размещаться на депозитах в ВЭБе для обеспечения достаточности капитала. Однако с 2017 года эти пункты утратили силу. При этом в 2022 году в БК был внесен пункт, позволяющий размещать средства фонда на субординированных депозитах в ВЭБе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

В начале декабря первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил "Интерфаксу", что банк планирует привлечь в первом квартале 2025 года средства ФНБ на субординированный депозит в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург. Финансовая модель ВСМ включает 580 млрд рублей средств из ФНБ и облигации "Газфонда" на 290 млрд рублей.

На субординированном депозите в Газпромбанке в настоящее время размещены 38,434 млрд рублей средств ФНБ, которые банк получил в 2015 году для покупки облигаций госкомпании "Автодор". ВТБ также в 2014 году получал 100 млрд рублей из фонда на субординированный депозит для финансирования инфраструктурных проектов. Благодаря суборду банк смог выкупить инфраструктурные облигации РЖД. В 2023 году суборд был конвертирован в капитал первого уровня. Кроме того, в 2015 году Минфин разместил в ВТБ средства ФНБ объемом 26 млрд рублей, которые были направлены на строительство Центральной кольцевой автодороги.

На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе, по данным Минфина на конец ноября, размещено 751,912 млрд рублей средств ФНБ.

Автодор ВТБ ВЭБ Дмитрий Пьянов Минфин ВСМ Москва-Петербург ФНБ
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