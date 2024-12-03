Первый зампред ВТБ: мы в следующем году увидим "принцип Анны Карениной" в действии

Дмитрий Пьянов рассказал о стратегии банка на фоне изменения макроэкономической среды

Дмитрий Пьянов Фото: Пресс-служба

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год станет удачным для банков, которые даже в условиях быстрого ужесточения ДКП покажут высокие темпы роста кредитования и рекордную прибыль. Однако в следующем году, под давлением регуляторного пресса и двузначной ключевой ставки, сектор может столкнуться с реализацией процентного риска, снижением доходов и, как следствие, ухудшением качества портфеля. В этой ситуации сработает "принцип Анны Карениной", когда банки, как несчастливые семьи по Льву Толстому, будут переживать проблемы с адаптацией к новым макроэкономическим условиям каждый по-своему. О том, как планирует справляться с новыми вызовами ВТБ, что изменится в трехлетней стратегии развития и как банк готовится к ужесточению регулирования ЦБ, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

- Будет ли ВТБ корректировать действующую стратегию развития в условиях изменения макроэкономической среды? И если да, то в каких сегментах?

- Мы не собираемся, по крайней мере на 2025 год, пересматривать стратегию. Почему? Потому что, несмотря на изменившуюся внешнюю среду, мы считаем возможным выполнить суммарную чистую прибыль за два первых года стратегии, пусть и с другой траекторией. Мы считаем верными все стратегические метаморфозы, которые мы преподносили при представлении стратегии. То есть все цели остались неизменными. Помните, при представлении стратегии был вопрос, каким одним словом или одним словосочетанием можно было бы определить стратегию 2024-2026 группы ВТБ? Тогда мы отшутились. Но на самом деле сейчас, смотря назад, правильным словосочетанием, характеризующим стратегию, было бы следующее: банк для всей страны. Туда входит и региональный масштаб, и рост активной клиентской базы розницы, и доступ к финансовым продуктам 100 млн клиентов. И вторая часть этой фразы - "в высшей лиге по прибыльности". Потому что воспроизводство капитала в условиях ужесточения капитального регулирования - это принципиальный вопрос. Если ты воспроизводишь капитал, а это возможно только находясь в высшей лиге по прибыльности с ROE 20% плюс, ты можешь выполнять все надбавки и расти с рынком или в нужных сегментах - выше рынка. По сути, вот две характеристики стратегии. Кроме того, в стратегии были прописаны такие цели, как региональный масштаб, удешевление фондирования, усиление наших позиций на рынке международных расчетов, импортозамещение, искусственный интеллект. Все эти метаморфозы остались актуальными.

Мы повысили цель по прибыли на этот год по сравнению с цифрой, записанной в стратегии, и собираемся ее выполнить. Мы идем четко по треку с учетом отдельных бустеров прибыли в 2024 году. Мы еще недооцениваем, насколько удачным для всего сектора был 2024 год, это можно будет увидеть, только погружаясь в 2025 год. Поэтому, благодаря этому выдающемуся 2024 году, мы не видим необходимости пересматривать стратегию в настоящий момент. Что будет в 2026 году - это слишком далекое сейчас будущее, на 2025 год стратегию не пересматриваем.

- Какие макроэкономические предпосылки, записанные в стратегии, поменялись? Очевидно, что нельзя сравнивать начало этого года и его завершение, сейчас мы живем при максимальной за всю историю России ключевой ставке и будем жить с этим уровнем как минимум первую половину 2025 года.

- Да, траектория инфляции и траектория ключевой ставки поменялись, тут еще не все неожиданности выстрелили. Можно было сделать эту амплитуду мягче? Наверное, можно было бы. Тем не менее, имеем то, что имеем. Второе абсолютное отклонение - это динамика банковских рынков. То есть никто не предполагал такого быстрорастущего рынка корпоративного кредитования при высокой ключевой ставке. Соответственно, и тут нас российская экономика тоже удивила готовностью брать по высоким ставкам. В начале года это можно было объяснить недостаточно понятной коммуникацией Центрального банка, но во второй половине года, когда коммуникация поменялась, это уже не ошибка коммуникации, это, по сути, сознательные действия наших корпоратов. И там совершенно разные истории, в нашем портфеле это все связано с инвестиционными проектами. Предпосылки брать кредиты разные: к примеру, золоторудный клиент говорит, что высокомаржинальное освоение новых месторождений выдержит ставку кредитования в 30%, но в течение двух лет. Или государственные компании работают с государством по повышению тарифов, чтобы компенсировать увеличение процентной нагрузки. Таких историй очень много.

Но мы ошиблись и в прогнозировании темпов прироста розничного кредитования при такой высокой ключевой ставке. То есть розница тоже растет быстрее, чем в нашей стратегической презентации (ВТБ в стратегии прогнозировал среднегодовой прирост кредитования физлиц на уровне 9%, планировал расти на уровне рынка - ИФ). Сейчас скорость розничного конвейера снижается, но он не остановится в ноль, потому что всегда банки, имеющие розничную бизнес-модель, будут думать о том, как заработать. У кого-то нет альтернативы, кто-то не применяет ПВР-подход, у кого-то нет сильного корпоративно-инвестиционного бизнеса. Другие будут думать, что когда-то это время жесткого макропруденциального регулирования и высоких ставок пройдет и нужно будет этот конвейер разгонять. Но сейчас розничный бизнес полностью зажат, особенно в тех банках, где есть альтернатива. Альтернативой, обеспечивающей больший возврат, является корпоративное кредитование. Поэтому я ожидаю, что розничный бизнес четко переклассифицируется в депозитно-транзакционную схему. Но мой тезис заключается в том, что еще больше, чем раньше, универсальные банки, активно кредитующие корпоративный сектор, зависят от розницы. Модель, когда банк привлекает пассивы в рознице и выдает кредиты крупнейшим высококачественным корпоратам, имеет ресурсные ограничения, в том числе структурные и пруденциальные через норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ). Поэтому очень важно, насколько успешно и дешево розница готова наращивать свои пассивы.

- Удешевление фондирования - это тоже одна из стратегических целей группы ВТБ на ближайшие несколько лет. Как можно удешевить пассивы с учетом высокой ключевой ставки и сильной конкуренции на рынке?

- Мы при дизайне стратегии раскрашивали наши пассивы на красную и зеленую зону. И границей, когда начинается зеленая зона пассивов, мы делали уровень ключевой ставки (КС) +0,5 п.п. с учетом обязательных резервов и взносов в систему страхования вкладов, а выше у нас начиналась красная зона. Ирония заключается в том, что новое привлечение идет по КС +2 п.п. Автономный фактор спреда полностью убил наши критерии дешевизны. Сейчас мы берем КС +2 и считаем это отличным пассивом. Почему? Потому что видим, что в состоянии переложить эту стоимость обратно в клиента на корпоративной стороне, и выдать кредит по ставке КС +6 п.п., и модель финансовая складывается. А нам этот пассив опять же нужен для того, чтобы выполнять норматив НКЛ.

Одна из особенностей 2024 года - у "юриков" нет больше срочностей дальше, чем следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Если посмотреть рынок до февраля 2022 года, в корпоративном сегменте были пассивы срочностью три, шесть, девять месяцев или год. Сейчас я четко понимаю, что руководитель уровня крупной госкомпании легко может уволить казначея, который разместил деньги перед заседанием ЦБ по ключевой ставке, где ее дернули на 200 базисных пунктов. Поэтому ответственность за решения по размещению средств повысилась, волатильность на рынке повысилась, прогнозируемость ухудшилась, и в этой ситуации все наши новые корпоративные пассивы сейчас заканчиваются 20 декабря, когда должен состояться совет директоров Банка России. А самые смелые говорят: "Мы готовы разместить деньги и через эту дату, если вы нам выдадите сейчас ставку с предположением, что КС в декабре будет 23%".

Поэтому да, с точки зрения краткосрочного видения стратегия удешевления пассивов вроде бы, на первый взгляд, не видна, и рынки тоже уменьшили объем дешевых пассивов, то есть щит в виде текущих счетов в рыночном объеме серьезно уменьшился. Но это ничего не меняет в нашем стратегическом видении, что будущее за розничными пассивами, потому что они стабильные, они обеспечивают клиентскую лояльность. В будущем это ресурс стабильного рыночного фондирования, который можно удешевлять, в том числе вслед за уменьшением процентных индикаторов, потому что когда-то это произойдет. Одна из метрик удешевления пассивов - это увеличение доли розничного фондирования.

- Какая у вас сейчас доля розничных средств в пассивах?

- 44% клиентских пассивов на последнюю отчетную дату. Это точно успешная метрика, превышающая целевые цифры в стратегии. Да, конечно, эти пассивы дороже, чем предполагалось, но вся стратегия двинулась вверх вслед за ключевой ставкой.

- Характеристика "банк для всей страны" предполагает довольно серьезную региональную экспансию, и группа об этом заявляла в прошлом году. С учетом сложного 2025 года не планируете сокращать расходы на открытие новых точек?

- Нет. В лучшие годы до этой стратегии банк ВТБ открывал 50-80 точек в год, в этом году у нас по плану 345 проектов. Понятно, что есть и легкие форматы, плюс у нас добавились спецзадачи по открытию офисов на новых территориях.

Мы определяем локацию новых офисов с учетом внутренней модели на основе искусственного интеллекта, состоящей из модулей прогноза клиентопотока, прогнозирования количества новых привлекаемых клиентов, где на основе тысяч параметров оценивается геопотенциал новых точек. Например, модель перебирала недавно 10 в 193-й степени вариантов размещения новой точки в Москве. Понятно, что до принятия окончательного решения необходимо также присутствие на месте регионального руководителя, но мы разработали отдельную научную область, где и в каком формате открывать точки присутствия, с учетом того, что у нас и точки РНКБ, и точки "Открытия", и будут точки Почта банка. Но у Почта банка есть особенность: у него есть клиентские центры, есть точки типа "Б", типа "П", поэтому сейчас идет стратегическая дискуссия, как будет выглядеть интеграция точек продаж Почта банка. Это основной вопрос 2025 года.

- В следующем году вы будете замедлять темпы открытия точек присутствия?

- Наоборот, пока планируем даже бОльшее количество проектов, почти 600, так что "банк для всей страны" будет звучать громче.

- Вы уже несколько раз упоминали норматив НКЛ, выполнение которого сопряжено с трудностями в поиске высоколиквидных активов и пассивов. Какой у вас сейчас уровень НКЛ и как в следующем году вы планируете выстраивать стратегию его выполнения?

- НКЛ - это очень коварный норматив, очень коварный.

- Да, особенно в действующей интерпретации Базеля.

- Это как гаргулья на Соборе Парижской Богоматери. Раньше на католических соборах размещали всяких чудовищ, чтобы показать, что зло остается снаружи стен церкви, а внутри - только добро. Гаргулья - субъективно самое опасное чудовище. То есть это худшее копирование неприменимого в российском регулировании. Мой предыдущий казначей, который пережил внедрение НКЛ, при вопросе про методологические несовершенства Н26 говорил: "Карфаген должен быть разрушен!".

Был скопирован Базельский показатель, сначала он работал на сравнительно открытом рынке. Например, до СВО существенным фактором исполнения НКЛ для ВТБ являлись включение в его знаменатель пассивов дочерних зарубежных банков. Существенным подспорьем в исполнении НКЛ был, например, немецкий VTB Europe. Дальше началась СВО. НКЛ заморозили на каком-то статистическом уровне исполнения, и до 2024 года он существовал в таком режиме. А дальше рынок закрылся, "дочки" у нас забрали. Раньше были срочные депозиты "юриков", которые помогали, а сейчас, как я уже говорил выше, этих срочных депозитов нет. Однако закрытость рынка не привела ни к какой перекалибровке Базельского норматива.

Как выглядит сейчас норматив, почему он коварный? Есть исполнение норматива без безотзывной кредитной линии (БКЛ) от Центрального банка, есть исполнение с БКЛ. Сейчас все СЗКО исполняют НКЛ. Но возникает следующий вопрос, в какой пропорции - за счет БКЛ и собственных сил, потому что норматив имеет динамическую шкалу исполнения норматива без БКЛ. Мы стартовали в марте 2024 года с 40%, с 1 июля СЗКО должны самостоятельно без БКЛ обеспечивать соблюдение норматива на уровне 50%, с 1 января 2025 года - 60%, с 1 июля 2025 года- 70%, а с 1 января 2026 года - 80%. Дальше нам обещали переход на некий национальный НКЛ, которого пока не существует с точки зрения методологии.

Мы, зная, как работает НКЛ, сразу взяли максимально возможную БКЛ. Я вам даже готов назвать эту сумму. До санкций объем безотзывной кредитной линии ВТБ был на уровне 1-1,2 трлн рублей. После марта 2024 года, когда ЦБ отменил послабления по соблюдению норматива, размер БКЛ достиг значений чуть выше 2 трлн рублей. Причем эта линия не является физической выборкой. Это платная индульгенция папы Пия V, отпущение грехов за деньги. Мы реально ничего не получаем, мы просто платим за то, чтобы нас не отлучили от католической церкви.

- Так 2 трлн рублей - это сумма на последнюю отчетную дату?

- Да. Она будет уменьшаться, а для этого нам нужные рыночные пассивы. Одним из вариантов улучшения ситуации может стать возможность досрочного применения нового национального НКЛ.

- Но он пока в проекте.

- Может, ЦБ стоит "быстро и грязно" сформулировать нечто, что будет лучше откалибровано, чем Базельский НКЛ...

- ЦБ ожидает, что ужесточение расчета НКЛ вкупе с другими мерами, в том числе макропруденциальными и антициклическими надбавками, поможет притормозить корпоративное кредитование, которое растет вопреки ужесточению ДКП и санкционному давлению на экономику. Вы верите в то, что это сработает? Какие у вас ожидания по темпам роста корпоративного портфеля ВТБ на следующий год?

- По бизнес-плану на 2025 год идет серьезная дискуссия. Нужно брать в расчет две антициклические надбавки по 0,25%, иметь в виду закручивание гаек для закредитованных заемщиков. А как вы думаете, какой прирост кредитного портфеля нам принес КИБ для плана 2025 года в сценарии с ключевой ставкой на уровне 23%? Рост на 19% год к году! У нас очень сильный КИБ, у нас премиальная клиентская база. Но они готовы два года прожить с кредитами по ставке 30%. Понятно, что это начальная фаза бизнес-планирования, будем ужимать аппетиты. Мы и другие крупные банки с каждым месяцем прироста кредитного портфеля все больше становились худшими врагами ЦБ с точки зрения генерации денежной массы и вклада в инвестиционную инфляцию. ЦБ говорил, что ожидает смену тренда кредитования, но никакого перелома нет. Раньше наша кредитная активность представляла основную опасность для таргета по инфляции, сейчас мы будем конкурировать с курсом, это всегда хорошо - переложить внимание на другую проблему. Но в реальности я ожидаю количественных ограничений.

- Все-таки вы ждете лимитов на корпоративные выдачи?

- Все зависит от ситуации, я вам не зря привожу метрику. Если мы при ставке 23% будем расти на 19%, уверяю вас, с такой кредитной активностью невозможно достигнуть таргета по инфляции в конце 2025 года - начале 2026 года.

- Вы говорите, что у вас много заемщиков, которые готовы прожить с высокой ставкой два года, но далеко не во всех отраслях экономики такая радужная ситуация. Есть ли признаки ухудшения качества кредитов в каких-то секторах, потому что мы уже довольно продолжительное время живем при высокой ключевой ставке? К примеру, как себя чувствуют застройщики?

- Вы должны понимать, что для такой организации с госучастием, как мы, выдать дефолтный кредит - это большая персональная трагедия для кредитного департамента. Поэтому есть дизайн ковенант, обеспечения, личные поручительства и так далее. Мы пока не видим факторов ухудшения в 2024 году, даже ранних признаков. Да, мы видим уязвимые отрасли: уголь, жилая стройка, non-food retail. Сейчас повысится курс, переложат все в цены, ты подумаешь, покупать ли iPhone 16.

- Много ли у вас в портфеле заемщиков с повышенной долговой нагрузкой, на которые будут распространяться макропруденциальные надбавки?

- Такие есть, но мы исходим из того, что это будет распространяться на новые кредиты.

- Если корпоративные кредиты будут расти двузначными темпами, то вам потребуется капитал. С учетом антициклических надбавок какую капитальную стратегию вы видите на 2025 год?

- Она очень длинная и имеет много пунктов. Например, мы хотим остановить розничное кредитование, прежде всего незалоговое, до уровня минимально возможной загрузки розничного конвейера.

- А сколько это в цифрах?

- Поскольку кредиты взвешиваются очень высоко, это вплоть до триллиона рублей активов, взвешенных с учетом риска, это почти 100 млрд рублей в терминах капитала. Да, это приведет к тому, что динамика кредитного портфеля розницы в 2025 году будет отрицательной и это будет потеря доли рынка в этих сегментах, но мы готовы на это пойти. Второе. Мы в рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в первом квартале 2025 года будем брать суборд.

- Это будет такая же схема, как при выделении ВТБ средств из ФНБ на реализацию самоокупаемых инфраструктурных проектов? Это будет капитал второго уровня?

- Да. Кроме того, мы активно работаем над увеличением инвестиционной категории наших корпоративных заемщиков по существующим кредитам. У нас инвестиционная категория позволяет снижать риск-вес до 65%. И для этого заемщику нужно получение двух рейтингов. Там есть системная работа на сотни миллиардов высвобождения RWA в корпоративном сегменте по получению дополнительно заемщиками статуса инвестиционной категории.

- То есть вы им помогаете второй рейтинг получить?

- У кого-то нет бумаг для инвестиционного рейтинга. По сути, это превращение корпоративного заемщика неинвестиционного рейтинга в инвестиционный через рейтинги и бумаги.

У нас больше трех десятков инициатив по оптимизации капитала. Когда я говорил во время одного из конференц-звонков "поскребем по сусекам", так вот сусеки - это три десятка инициатив. Одни из самых сильных на сотни миллиардов я вам назвал.

- А какие-то из инициатив требуют законодательных изменений?

- Недавно был принят закон, который позволяет в ряде случаев проводить без обязательного выкупа акций у миноритарных акционеров реорганизацию компаний путем присоединения к ним 100-процентных "дочек". Мы с 2019 года боремся за эту поправку. И поскольку бурное море неизвестно кого поглотит в 2025 году или в последующих годах, это открывает нам стратегический путь для сделок M&A.

- ВТБ еще предстоит "переварить" интеграцию Почта банка. Почему вы выбрали такую схему выкупа доли "Почты России" - через уменьшение капитала Почта банка?

- Вы знаете финансовое состояние "Почты России"? Вы же понимаете, у "Почты России" инвестиции в Почта банк стоят по одному капиталу. Это сделано так, чтобы не нанести дополнительный ущерб компании.

- Вы говорили, что сейчас внутри группы идет обсуждение будущего сети Почта банка. Какие там проблемы?

- У Почта банка есть несколько типов офисов. Первый - бывшие офисы Лето банка, которые называются клиентскими центрами. Они находятся в крупных городах и близки к стандартному оформлению, к инфраструктуре ВТБ и не требуют сильной модернизации, туда может пойти обычный розничный клиент. Дальше есть окна с вывеской Почта банка, окна типа "Б" в почтовых отделениях. Это уже проблемная зона, потому что они недоукомплектованы. Я иногда появляюсь на "Почте России", получаю посылки, потому что "Почта России" осталась уникальным каналом по легальному экспорту импортных товаров в Россию, в том числе из недружественных юрисдикций. В моем почтовом отделении есть окна типа "Б". На что обращаешь внимание? Первое. Для того потока, который идет в "Почту России", там недоукомплектование. По сути, невозможно поток обслужить одним человеком. Второй момент - по каким-то причинам, с этим тоже предстоит разобраться, там большие технологические простои. И третье, если у кого-то возникнет запрос по банковским продуктам, там быстро образуется очередь, поэтому получается проблемная модель. Что делать с окнами типа "Б", мы пока не понимаем. Специальные форматы на почте являются предметом внутренней дискуссии.

- ВТБ объявил, что дивиденды на акции, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации". Правильно ли мы понимаем, что дивиденды, которые вы могли бы заплатить государству, пойдут напрямую в ОСК?

- Нет. Схема другая. Во-первых, речь о дивидендах государству; во-вторых, схема не касается миноритариев - они, естественно, будут получать дивиденды на свои счета. Когда мы возвратимся к выплате дивидендов, та часть, которая и по обыкновенным акциям, и по "префам" попадет к государству, государством должна быть направлена в ОСК. Когда будет принято решение о выплате дивидендов, мы выплатим их акционерам, а наш мажоритарный акционер должен будет направить эти средства целевым образом с прохождением всех нужных бюрократических процедур.

- Стратегия ВТБ не предполагает выплату дивидендов за 2024 год. Возобновление выплат ожидается банком по итогам работы в 2025 году, но вы не раз говорили, что банк может преподнести акционерам дивидендный сюрприз. Есть ли еще надежда, что сюрприз получится?

- Каждое новое регуляторное решение, ужесточающее против стратегии нашу ситуацию (а произошло очень много ухудшений), уменьшало вероятность сюрприза. Последний удар - это введение антициклической надбавки с 1 февраля, и явно это не предел. С каждым таким шагом вероятность дивидендного сюрприза уменьшается.

- ВТБ и другие кредиторы компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), владеющей алмазодобытчиком "АГД Даймондс", недавно заключили мировое соглашение по долгу на 121,3 млрд рублей. В документе указано, что банк при необходимости может получить в качестве отступного алмазы, добываемые "АГД Даймондс". Рассматриваете ли вы всерьез опцию выплаты долга алмазами?

- Они же попали под санкции тоже. Если мы увидим, что по каким-то причинам нам проще будет реализовать алмазы в рынок, чем им, мы возьмем алмазами.

- Тема рублификации валютных субордов...

- Мертва.

- Все упирается в предельную ставку по субордам на уровне 15% и регулирование ЦБ?

- Поскольку все поняли, что мы вошли в длительный период высоких ставок, удержание сейчас критерия в 15% невозможно. ЦБ же должен быть заинтересован в укреплении капитальной позиции банков. Уже после банковского форума в Сочи мы приходили в надзор с различными вариантами обхода 15-процентной ставки, но получили ответ - нет.

- Как ВТБ готовится к внедрению регулирования иммобилизованных активов, входящих в экосистемы?

- Ключевым в этом регулировании является определение, что такое иммобилизованные активы. Это наше доморощенное явление, подсмотреть определение на Западе невозможно. К примеру, мы должны импортозаместиться. Это значит, купить что-то наше, это инвестиции в железо и ПО. Есть отдельная школа мысли в ЦБ, что здания и железо являются иммобилизованным активом. Как только встанет определение, это упростит работу банков, потому что, по сути, я должен иметь возможность сказать инициатору: это плохой актив, структурируй это иначе, если ты купишь это напрямую, это у меня будет иметь дополнительную капитальную нагрузку.

- Ждете убытков у ряда банков?

- Я допускаю падение прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 годом у всего банковского сектора. Я допускаю необходимость традиционных решений, находящихся в инструментарии Банка России, по замедлению признания резервов, по крайней мере в регуляторике. Я ожидаю какие-то программы государственной поддержки.

- Так вроде от них отказываться начали...

- Я допускаю появление программ поддержки либо субсидирования предприятий, которые социально значимы, системно значимы, имеют большую численность персонала, но по каким-то причинам не рассчитали свою долговую нагрузку.

- Очевидно, что следующий год станет непростым для банков и экономики в целом. Сможет ли сектор пройти этот период без потерь?

- В одной из передач "Что? Где? Когда?" знатокам задавали вопрос: экономисты считают, что на подъеме рынка все объекты ведут себя одинаково, а в финансовый кризис начинают проявляться особенности поведения этих объектов. И вопрос: как экономисты могли назвать такой принцип?

- Наверное, речь о фразе: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

- Да, это "принцип Анны Карениной", реализацию которого мы будем наблюдать в 2025 году. В 2024 году все объекты ведут себя одинаково, у всех все колосится, ROE высшей лиги. Да, мы чуть хуже по марже, чем другие, мы управляем тем, чем можем управлять, но 2025 год станет годом, когда все объекты начнут вести себя по-разному. Чем был хорош ковид для банковского сектора? Ковид не забирал доходную базу, потому что была низкая ключевая ставка. То есть эффект доходов был высокий, и это позволяло всем волны резервов покрывать, поэтому все банки более-менее легко прошли ковид. Ну и потом быстро нашли лекарство, научились лечить, инфраструктура не была разрушена, поэтому все быстро восстановилось. В 2025 году ключевая ставка, скорее всего, будет 23%. То есть мы будем иметь высокий процентный риск, который у многих игроков сразу уберет доходы, и начнет появляться кредитный риск. Мы с базой доходов могли пройти кредитные волны сравнительно безболезненно, но многие без базы доходов кредитные волны не пройдут.